Guarda: Flores das rotundas estão a murchar por causa de reclamação em concurso público

As flores estão a murchar na Guarda e não é por falta de água, mas por causa de um problema administrativo. É que a empresa que prestava este serviço de manutenção de jardins e rotundas à autarquia perdeu o concurso público aberto este ano e reclamou da decisão, impedindo a nova adjudicatária de começar a trabalhar.

«Lançámos um novo procedimento contratual há cerca de dois meses e concorreram duas empresas, uma das quais a SDRC, Lda. que tinha ganho o concurso anterior, mas desta vez perdeu e reclamou, pelo que a Câmara está a avaliar os fundamentos dessa reclamação e ainda não há decisão», confirmou a O INTERIOR o presidente do município. Carlos Chaves Monteiro adianta que nestas circunstâncias nem a anterior empresa, nem a vencedora do concurso, podem trabalhar, nem mesmo regar os espaços verdes. «A ideia é repor as flores tal como nos anos anteriores, mas enquanto não houver adjudicação definitiva não podemos incorrer numa ilegalidade», acrescentou o edil, revelando que o preço-base do concurso público é de 300 mil euros por ano. A empresa escolhida fica encarregue da manutenção e conservação dos jardins e rotundas da Guarda com flores de Verão e de Inverno. «Espero que o impasse seja resolvido brevemente porque só falta mesmo concluir o processo e o júri elaborar a sua decisão», afirmou o autarca guardense.