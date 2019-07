Inscrições abertas para a Nabainhos Night Run

A Associação de Melhoramentos de Nabainhos (Gouveia) vai organizar no próximo 3 de agosto a quinta edição da Nabainhos Night Run.

O percurso é de 12 quilómetros e segue pelos «mais belos sítios e lugares da freguesia, inserida no Parque Natural da Serra da Estrela», adianta a organização. Os participantes poderão completá-lo a correr ou em caminhada. As inscrições terminam a 1 de agosto, nomeadamente através do email a.m.nabainhos@gmail.com e contactos telefónicos 919 957 583; 916 602 150 e 968 246 499.