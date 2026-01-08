Conheça os 11 candidatos a presidente da República

Luís Marques Mendes, tem 68 anos, é natural de Azurém, Guimarães, e foi o primeiro candidato a assumir a corrida a Belém, com o apoio do PSD e do CDS-PP. Marques Mendes foi Ministro dos Assuntos Parlamentares no Governo de Durão Barroso entre 2002 e 2004 e presidente do PSD entre 2005 e 2007.

Já António José Seguro, tem 63 anos, é natural de Penamacor e concorre às eleições a Presidente da República com o apoio do Partido Socialista. António José Seguro foi secretário-geral do PS entre 2011 e 2014, liderando o partido na Oposição durante o período da troika. É licenciado em Relações Internacionais e, atualmente é professor na Universidade Autónoma de Lisboa e no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), alem de ter sido deputado, líder parlamentar, eurodeputado e presidente da Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.

Henrique Gouveia e Melo concorre à cadeira maior do Estado sem apoio partidário. Tem 65 anos de idade, natural de Moçambique, e tem uma longa carreira na Marinha Portuguesa. Em 2021 coordenou a Task Force de vacinação contra a covid-19, dando-lhe projeção pública e tendo sido nomeado, nesse mesmo ano, Chefe de Estado-Maior da Armada.

João Cotrim de Figueiredo, o primeiro presidente parlamentar da Iniciativa Liberal, concorre agora a Presidente da República (com o apoio da IL). Tem 64 anos, é natural de Lisboa e teve uma carreira no setor privado sobretudo na área de gestão de empresas. Liderou a Iniciativa Liberal entre 2019 e 2023 e é deputado no Parlamento Europeu desde 2024.

Catarina Martins, nasceu no Porto, tem 52 anos e também está a concorrer à Presidência da República. Foi coordenadora do Bloco de Esquerda entre 2012 e 2023 e nesta candidatura conta com o apoio do partido que dirigiu. Catarina Martins teve uma carreira sobretudo no teatro, antes de se dedicar em exclusivo à política. Formou-se na ESMAE, no Porto, e trabalhou como atriz, encenadora e dramaturga, ligada ao teatro independente. Destacou-se pela defesa de causas como os direitos sociais, o feminismo, a habitação, o Serviço Nacional de Saúde e o trabalho digno, tendo sido uma das principais vozes da esquerda portuguesa na última década.

António Flipe, com 62 anos de idade, concorre às eleições com o apoio partidário do PCP e PEV. Nasceu em Lisboa e é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Mestre em Ciência Política, Cidadania e Governação pela Universidade Lusófona e Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Leiden. É um histórico deputado da CDU e dirigente do PCP. Foi deputado entre 1989 e 2022 e ainda entre 2024 e 2025.

Manuel João Vieira também entra na corrida às eleições sem apoio partidário. O lisboeta de 63 anos é músico e performance e candidata-se à cadeira maior do Estado com sátira, irreverência e muito humor. Por várias vezes que o vocalista dos Ena Pá 2000 tenta concorrer à presidência, mas apenas este ano conseguiu que a candidatura cumprisse todos os requisitos.

Jorge Pinto apoiado pelo Livre, tem 38 anos e é natural de Amarante. É engenheiro ambiental e deputado na Assembleia da República, eleito pelo Livre, o partido do qual é membro e co-fundador. É Doutorado em Filosofia Social e Política, com uma tese sobre republicanismo, ecologia e pós-produtivismo. É também o candidato mais novo entre os 11 que concorrem à Presidência da República.

André Ventura é natural de Sintra e tem 42 anos. Concorre pela segunda vez à Presidência da República depois de, em 2021, ter alcançado o terceiro lugar nas eleições presidenciais. É advogado e criador do Partido Chega que, nas últimas eleições legislativas, conseguiu o terceiro lugar, muito perto do PS em termos percentuais.

Humberto Correia também concorre sem apoio partidário. Tem 62 anos e é natural de Moncarapacho, Olhão. Já se candidatou à Câmara de Faro e agora decidiu angariar, por conta própria, assinaturas para se candidatar à Presidência da República. É pintor e promete percorrer o país em campanha vestido de D. Afonso Henriques.

André Pestana é mais um dos candidatos à Presidência da República. Tem 48 anos, é natural de Coimbra e foi um dos rostos da luta pela recuperação do tempo de serviço dos professores. Fundador do S.TO.P, liderou a greve que durou meses, entre 2022 e 2023 e levou às ruas mega-manifestações. Politicamente passou pela JCP, pelo Bloco de Esquerda e, em 2013, aderiu ao MAS (Movimento de Alternativa Socialista) de onde se desvinculou dez anos depois em rutura com a direção.