12 homenageados nas Comemorações do Dia da Cidade na Guarda

Já são conhecidas as personalidades que serão homenageadas nas comemorações do Dia da Cidade da Guarda. O anúncio foi feito pela autarquia esta tarde, no âmbito da sessão de câmara.

Na quarta-feira, durante a sessão solene que irá decorrer nos Paços do Concelho, a Câmara da Guarda irá reconhecer publicamente com a Medalha de Mérito Municipal o neurocientista Rui Costa e o atual Diretor-Geral das Artes, Américo Rodrigues.

A autarquia guardense irá homenagear também: Valentin Cabero e Rui Jacinto, pertencentes ao conselho executivo do Centro de Estudos Ibéricos, Daniel Vendeiro, ex-presidente da Junta de Fernão Joanes, Joaquim Venâncio, cesteiro de Famalicão da Serra e Armando Gil, antigo Comandante dos Bombeiros da Guarda e dirigente desportivo.

Na lista figuram ainda João Casanova, médico oncologista, Susana Xavier, médica e antiga delegada de saúde da Guarda e Diogo Libânio, médico. Haverá ainda espaço para homenagens à Casa do Bom Café e ao Clube Escape Livre.

As comemorações do 820º aniversário da Cidade Mais Alta têm início marcado para as 10h30 com o tradicional hastear da bandeira na Praça do Município. Após este ato oficial segue-se a Sessão Solene Comemorativa, onde serão reconhecidas as personalidades «com provas dadas pelo seu trabalho desenvolvido e nas mais diversas áreas do saber». Esta sessão será presidida por Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial.