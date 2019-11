Guarda: 19 pessoas detidas na última semana

A GNR deteve 19 pessoas em flagrante delito no distrito da Guarda, na última semana, em várias ações de prevenção, de combate à criminalidade violenta e de fiscalização rodoviária, entre outras.

Segundo o relatório semanal do Comando Territorial da Guarda, entre os dias 18 e 24 de novembro dez pessoas foram detidas por furto de produtos agrícolas, três por condução sob efeito do álcool e duas por violência doméstica. Foram ainda apreendidas 2,7 toneladas de pinhas de pinheiro bravo em Nespereira (Gouveia) e 180 quilos de castanhas em Ranhados (Mêda).

Em termos rodoviários, a GNR detetou 186 infrações, das quais 105 por excesso de velocidade, 16 relacionadas com tacógrafos e sete por falta de inspeção periódica. Registaram-se também 23 acidentes nas estradas do distrito, que provocaram seis feridos ligeiros.

Neste período foram elaborados 24 autos de contraordenação, vinte dos quais no âmbito da legislação da proteção da natureza e do ambiente e quatro no âmbito da legislação policial.