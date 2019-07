O Souvall Colheita Selecionada Branco 2017 entrou para a história dos vinhos da Beira Interior ao conquistar a primeira edição do prémio de Melhor Imagem do Concurso promovido pela Comissão Vitivinícola.

A aposta num rótulo apelativo é justificada por Lúcia Ferraz com o argumento de que «um bom vinho exige uma boa imagem». A produtora, que gere com o marido Américo Ferraz este negócio em Vale Flor (Mêda), acrescenta que «apostámos na imagem porque gostamos de coisas bonitas. A imagem é fundamental e corresponde ao interior da garrafa, ao vinho». O casal é um dos mais recentes produtores instalados na região da Beira Interior e com o Souvall quer apostar «na diferença, na qualidade e também na continuidade». Isto porque o pai de Américo Ferraz produz vinho «há muitos anos, só que nunca tinha engarrafado e agora nós estamos a melhorar ainda mais a qualidade que ele já tinha», refere Américo Ferraz.