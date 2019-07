Produtores a Concurso e medalhados

Produtores a Concurso

• 2.5 Vinhos de Belmonte, Lda.

• Aida Ferreira Roda

• Adega 23 Agro-Turismo, Lda.

• Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo, Crl.

• Adega Cooperativa de Pinhel, Crl.

• Adega Cooperativa do Fundão, Crl.

• Agrocardo, S.A.

• Anselmo Mendes Vinhos Lda.

• Aromas do Mondego Q. S. Lourenço, Lda.

• Carlos Nelson Nunes Flor

• CARM – Casa Agrícola Roboredo Madeira Lda.

• Casa Agrícola Cova da Raposa, Lda.

• Casca Wines, S.A.

• Cooperativa Agrícola Beira Serra, Crl.

• Daniel António Albuquerque Cavaleiro Saraiva

• Fundação ADFP

• Horta Gonçalpares Sociedade Agrícola, Lda.

• José Madeira Afonso

• Lúcia & Américo Ferraz, Lda.

• Marialvamed, Lda.

• Mimos da Beira, Lda.

• Monte Barbo, Lda.

• Paulo Jorge Rodrigues Lalanda

• Quinta dos Currais – Sociedade Agrícola, Lda.

• Quinta dos Termos, Lda.

• Rui Roboredo Madeira, Vinhos, S.A.

• SABE – Sociedade Agrícola da Beira, S.A.

• Santa Casa da Misericórdia do Fundão

• Sociedade Agrícola do Monte Escrivão, Lda.

• Sociedade Agrícola Quinta de S. Tiago, Lda.

• Sociedade Agropecuária Baraças Irmãos Unidos, Lda.

Medalha de Ouro

• Quinta dos Currais DOC Beira Interior Síria Branco. 2017 – Quinta dos Currais, Sociedade Agrícola, Lda

• Quinta do Cardo DOC Beira Interior Biológico Reserva Síria Branco 2015. Agrocardo, S.A

• Marquês D’Almeida DOC Beira Interior Grande Reserva. Branco. 2017. CARM- Casa agrícola Roboredo Madeira, Lda

• Casas Altas DOC Beira Interior Chardonnay Branco 2017- José Madeira Afonso

• Quinta Da Caldeirinhas Três Castas DOC Beira Interior Biológico Tinto 2014- Aida Ferreira Roda

• Quinta Currais DOC Beira Interior Reserva Tinto 2014- Quinta dos Currais, Sociedade Agrícola, Lda

• Quinta da Arrancada DOC Beira Interior Reserva Branco 2017- Paulo Jorge Rodrigues Lalanda

• Raya IG Terras da Beira Tinto 2014- Horta Gonçalpares Sociedade Agrícola, Lda

• Quinta de São Tiago DOC Beira Interior Premium Reserva Tinto 2015- Sociedade Agrícola Quinta de S. Tiago, Lda

• Alpedrinha DOC Beira Interior Reserva Branco 2018- Adega Cooperativa do Fundão

• Castelo Rodrigo DOC Beira Interior Síria Branco 2018- Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo, Crl

• Quinta dos Currais DOC Beira Interior Colheita Selecionada Branco 2017- Quinta dos Currais Sociedade Agrícola, Lda

Medalha de Prata

• Convento de Aguiar DOC Beira Interior Reserva Branco 2018- Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo Crl

• Quinta da Caldeirinha DOC Beira Interior Biológico Touriga Nacional Tinto- Alda Ferreira Rocha

• Beira Serra DOC Beira Interior Reserva Tinto 2015- Cooperativa Agrícola Beira Serra, Crl

• Quinta dos Termos DOC Beira Interior Reserva Vinhas das Colmeias Alfrocheiro Tinto 2017- Quinta dos Termos, Lda

• D. Manuel I DOC Beira Interior Reserva do Enólogo Tinto 2015- Adega Cooperativa de Pinhel, Crl

• Monte Cascas DOC Beira Interior Biológico Tinto 2018- Casa Wines, S.A

• Aforista DOC Beira Interior Reserva Branco 2017- Daniel António Albuquerque Cavaleiro Saraiva

• 1808 Portugal DOC Beira Interior Branco 2018- Casa Wines, S.A

• Entre Vinhas DOC Beira Interior Grande Reserva Tinto 2015- Sociedade Agrícola Baraças Irmãos Unidos, Lda

• Beyra DOC Beira Interior Superior Tinto 2017- Rui Roboredo Madeira Vinhos, S.A

• Varanda do Castelo DOC Beira Interior Reserva Tinto 2014- Adega Cooperativa de Pinhel, Crl

• Adega do Fundão DOC Beira Interio Private Selection Branco 2018- Adega Cooperativa do Fundão