“Milagre da Lua Nova” festeja-se em Linhares da Beira

As comemorações itinerantes do ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa” prosseguem o seu caminho para Linhares da Beira (Celorico da Beira) este fim de semana.

A partir de sexta-feira, há música, gastronomia, visitas guiadas, entre outras atividades, para lembrar a lenda de “D. Rodrigo Mendes e o Milagre da Lua Nova”. A estória relata que no reinado de D. Sancho I, em 1198, o exército de Leão preparava-se para tomar o castelo de Celorico quando D. Rodrigo Mendes, alcaide do castelo de Linhares, parte em defesa do irmão, D. Gonçalo Mendes. Os irmãos saíram vencedores da batalha numa noite de lua nova, tendo as tropas leonesas retirado em debandada. Deste feito ficou a divisa de Linhares da Beira, cujo brasão ainda hoje ostenta uma lua em quarto crescente.

A lenda é o mote para três dias de festa com teatros de rua, sessões de “showcooking”, oficinas de cozinha ou cosmética natural, visitas guiadas, entre muitas outras atividades. Destaque ainda para o concerto de Samuel Úria no sábado (22h30), no Largo do Castelo. Além destas atividades decorrerá também um batismo de voo de parapente, pois Linhares também é conhecida pelas suas condições meteorológicas ideais para a prática deste desporto. A entrada é gratuita, sendo que algumas atividades requerem inscrição prévia.