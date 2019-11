Três contentores subterrâneos na cidade de Gouveia

O município de Gouveia vai instalar contentores subterrâneos, as denominadas Eco-Ilhas, para separação e redução do lixo doméstico na cidade.

Estes conjuntos ficarão na praceta Almeida Mota, Avenida dos Bombeiros Voluntários (Praça Alípio de Melo) e Avenida da República. A obra iniciar-se-á previsivelmente no dia 18, adianta a autarquia em comunicado, e será concretizada em conjunto com o “Planalto Beirão”, entidade intermunicipal responsável pela gestão de resíduos no concelho serrano. Estes três ecopontos subterrâneos têm uma capacidade por contentor entre 3.000 e 5.000 litros para fluxo de papel, embalagens (plástico/ metal) e vidro. O município prevê a instalação de uma quarta Eco-Ilha para resíduos indiferenciados. «Com este projeto pretende-se incentivar a população a separar os resíduos, colocando à disposição outras formas de deposição, próximas e com melhor facilidade de acesso», justifica a Câmara de Gouveia.