Pinhel promove-se na Feira de Agricultura de Salamanca

Pinhel participa novamente na Salamaq – Feira de Agricultura de Salamanca, que começou esta quinta-feira e termina na segunda-feira naquela cidade espanhola.

No stand do município é possível degustar e conhecer os produtos endógenos do concelho, mas também conhecer o património cultural e paisagístico local. A autarquia aproveita também o certame para promover o facto de Pinhel ser a “Cidade do Vinho” em 2020 e de organizar anualmente, em novembro, o certame “Beira Interior Vinhos e Sabores”.

Este ano participam mais de 500 expositores na Salamq, que dedica o dia de sábado a Portugal. (foto CM Pinhel)