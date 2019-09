Sameiro e S. Martinho de Mouros jogam Taça Beira Alta de Futsal na Mêda

O GD Sameiro e o CDRC S. Martinho de Mouros, campeões distritais de futsal das Associações de Futebol da Guarda e de Viseu, respetivamente, jogam este sábado a primeira edição da Taça Beira Alta. A partida está agendada para as 17h30, no pavilhão municipal da Mêda.

O troféu é organizado pelas duas associações, que esperam que esta seja «a primeira de muitas edições» de uma prova que será disputada, todos os anos, de forma alternada no distrito da Guarda e de Viseu. Para Amadeu Poço, presidente da associação guardense, a Taça Beira Alta pretende demonstrar que «é possível duas Associações do interior participarem em projetos conjuntos, além de servir de preparação para o Nacional da IIª Divisão» que as duas equipas vão disputar. Por sua vez, José Alberto Ferreira, presidente da AF Viseu, considera que a competição «une dois distritos das Beiras que muito trabalham em prol do desporto e da região, tornando-a, também por isso, muito especial».