Morreu Joaquim Mota Veiga antigo presidente da Câmara de Manteigas

Morreu Joaquim Mota Veiga, antigo presidente da Câmara Municipal de Manteigas.

Numa nota divulgada nas redes sociais, o município de Manteigas já manifestou o «seu profundo pesar e consternação» pelo falecimento do antigo autarca. Tinha 85 anos. Joaquim António Carvalho da Mota Veiga exerceu funções enquanto Presidente da Câmara Municipal entre 1979 e 1982, eleito pelo PSD, tendo-se «dedicado profundamente à causa pública e ao desenvolvimento do concelho», refere a autarquia.

O município endereçou à família e aos amigos «as mais sinceras e sentidas condolências e solidariedade», realçando as «virtudes humanas e sociais manifestadas ao longo de toda a vida» e na sua «participação cívica».

Foi decretado Luto Municipal, por três dias, «em sua memória e reconhecimento público».

Joaquim Mota Veiga foi presidente da Comissão Política Concelhia de Manteigas do PSD e presidente da Comissão Política Distrital da Guarda, refere também uma nota da concelhia do Partido Social Democrata de Manteigas.

O corpo de Joaquim Mota Veiga está em câmara ardente na Igreja de S. João de Deus, em Lisboa. O funeral realiza-se este domingo, às 11h45, para o crematório de Alto de São João.