Gouveia: Homem proibido de se aproximar da companheira por crime de violência doméstica

Um homem de 45 anos foi ontem detido no concelho de Gouveia pelo crime de violência doméstica. Presente ao Tribunal Judicial de Gouveia, no mesmo dia da detenção, o indivíduo ficou obrigado a abandonar a residência e proibido de se aproximar e contactar com a vítima a «menos de 1 000 metros, controlados por pulseira eletrónica», segundo a nota do Comando Territorial da GNR da Guarda.

Esta autoridade informa que, no âmbito de uma investigação, «os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a sua esposa, de 43 anos». Posteriormente, «foi dado cumprimento a um mandado de detenção» do suspeito, tendo este sido presente a tribunal.