Novas gravuras rupestres descobertas junto ao rio Zêzere

Um novo conjunto de gravuras rupestres foi descoberto no Poço do Caldeirão, junto ao rio Zêzere, na freguesia da Barroca (Fundão).

São gravuras que representam «a cabeça de um cavalo, um caprino e figuras geométricas, e que estão enquadradas num complexo gráfico que remonta à Pré-História. Aparentemente, são do período do Paleolítico Superior, mas esse estudo terá de ser aprofundado», adianta o diretor do Museu Arqueológico Municipal José Alves Monteiro. Segundo Pedro Salgado, os achados foram recentemente identificados por uma equipa da instituição, no âmbito de trabalhos de monitorização, e estão na mesma zona onde tinham sido descobertas outras gravuras, em 2003. «Uma das figuras representadas, um caprino, desperta mais atenção pela conservação da rocha e pela nitidez da imagem», acrescenta o responsável. Pedro Salgado destaca também que se trata de uma rocha que está «muito próxima da linha de água e que confirma a importância que o rio sempre teve nas comunidades, sendo que estamos perante um conjunto de mensagens milenares que confirma a importância daquele sítio fabuloso, pois o Poço do Caldeirão continua a comunicar e está muito longe de estar esgotado do ponto de vista do estudo».

Depois de identificadas as rochas, o Museu Arqueológico deu a conhecer as imagens a especialistas, designadamente a Primitiva Bueno e Rodrigo de Balbín, catedráticos de pré-história na Universidade de Alcalá (Madrid), que, numa primeira abordagem, confirmaram a importância do achado por abrir a porta a «uma sequência completa do Paleolítico Superior» naquela região.