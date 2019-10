Detido por ameaçar a companheira de morte no Sabugal

A GNR do Soito deteve um homem de 48 anos por violência doméstica numa localidade do concelho do Sabugal.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção ocorreu no sábado após denúncia de que o suspeito exercia violência psicológica e ameaças sobre a sua companheira, de 39 anos. «Os militares deslocaram-se ao local, onde assistiram às múltiplas ameaças de morte dirigidas à vitima, tendo de imediato detido o agressor», refere a GNR.

O indivíduo foi constituído arguido e presente a tribunal esta segunda-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.