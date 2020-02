Feira do Queijo a partir de amanhã em Celorico da Beira

O queijo é rei durante este fim de semana em Celorico da Beira.

O certame dedicado à “iguaria-mor” da Serra da Estrela tem inauguração marcada para esta sexta-feira, às 10h30. Na sessão está prevista a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, da Presidente da CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno, e do autarca de Celorico, Carlos Ascensão, além de outras entidades.

Entre 28 de fevereiro e 1 de março o Mercado Municipal de Celorico da Beira será palco de três dias de atividades, nomeadamente degustações, showcookings e atuações musicais/culturais.

Este ano a Feira será um “Ecoevento”: nele será lançada uma campanha ecologista promovida pela Resistrela e pela autarquia. A proposta é estimular a deposição selectiva dos resíduos durante o evento – através de voluntários que os irão recolher – de forma a obter uma receita, atribuída pela Resistrela, que reverterá a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira. Estão também agendadas ações de formação e sensibilização para temas ambientalmente responsáveis.

No que respeita a concertos, esta sexta-feira a Feira do Queijo recebe a atuação da banda Quinta do Bil, às 22 horas. No sábado à mesma hora o cabeça de cartaz será o cantor popular José Malhoa, e no domingo o certame será palco do programa “Somos Portugal” da TVI, das 14 às 20h.

A Feira do Queijo é promovida pela autarquia de Celorico da Beira, tendo o patrocínio da EDP Renováveis