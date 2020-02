Autoridade da Concorrência investiga compra da AT do Fundão pela Transdev

A Autoridade da Concorrência (AC) anunciou, através de comunicado, que abriu uma investigação à aquisição das sociedades Auto Transportes do Fundão e Joaquim Martins da Fonseca, do Grupo Fundão pelo Grupo Transdev (feita através da Rodoviária da Beira Interior).

Em causa está o facto de, com este negócio, o Grupo Transdev e o Grupo Fundão se poderem tornar candidatos «potencialmente fortes aos futuros procedimentos concursais para a exploração do serviço de transporte» público rodoviário nas áreas abrangidas pela Auto Transportes do Fundão, segundo a nota enviada às redacções.

A AC decidiu por isso «iniciar uma investigação aprofundada ao negócio por considerar que, à luz dos elementos recolhidos até ao momento, não se pode excluir que o Grupo Transdev e o Grupo Fundão tenderão, por via das possíveis vantagens concorrenciais inerentes à sua presença nas atuais áreas geográficas de implantação do Grupo Fundão (Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela e Coimbra), a ser candidatos potencialmente fortes aos futuros procedimentos concursais para a exploração do serviço de transporte público de passageiros por via rodoviária nas referidas áreas de implantação do Grupo Fundão», de acordo com a mesma nota.

Não se exclui a possibilidade de o negócio resultar, assim, «numa efetiva eliminação da concorrência», diz a AC que, dependendo da informação apurada na investigação, pode proibir a realização do negócio caso conclua que este é «suscetível de criar entraves significativos à concorrência nos mercados em causa, com claros prejuízos para os consumidores de serviços de transporte público rodoviário de passageiros e entidades adjudicantes».