Feira centenária de Trancoso é mote para três dias de festa

A feira centenária de Trancoso, considerada das mais importantes da Idade Média, serve de mote para os três dias de festa que vão animar a cidade entre sexta-feira e domingo.

O evento de animação “Vou-me à Feira de Trancoso” é promovido pela Associação das Aldeias Históricas de Portugal no âmbito do ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa”. O programa incluiu visitas encenadas, jogos tradicionais, provas gastronómicas, passeios de charrete, “workshops”, música, mercado de produtos regionais, entre outras atividades. Durante três dias serão lembrados acontecimentos, figuras e cenas do quotidiano «que marcaram a feira ao longo dos tempos», indica a organização. O ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa” deste ano inclui ainda a realização de iniciativas nas Aldeias Históricas de Idanha-a-Velha (de 1 a 3 de novembro), Monsanto (de 8 a 10), Almeida (nos dias 29 e 30) e Belmonte (de 27 a 30 de dezembro).