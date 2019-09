Dia Europeu Sem Carros assinalado em Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão e Manteigas

Manteigas assinala no domingo o Dia Europeu Sem Carros com atividades a realizar entre a sede do concelho e as freguesias de Sameiro e Vale de Amoreira.

Está programada uma ação de sensibilização sobre “Caminhar e Pedalar em Segurança”, um percurso pedestre e um circuito de bicicleta, iniciativas com as quais o município serrano pretende sensibilizar a população e as autoridades locais para as regras de segurança a ter em conta na prática do pedestrianismo e do cicloturismo.

No Fundão, a jornada decorre no Parque Verde da cidade com a disponibilização de bicicletas elétricas gratuitas e uma ação de sensibilização para os mais novos com a GNR. Terá ainda lugar o “MUV Fundão Open Day”, onde será apresentada a segunda edição Torneio Internacional de Cidades – Mobilidade Sustentável, promovido pelo projeto “MUV – Mobility Urban Values”, um projeto de investigação financiado pela União Europeia ao abrigo do programa Horizon 2020, que tem como parceiros a Câmara Municipal do Fundão e a Bag Innovation.

Em Figueira de Castelo Rodrigo realiza-se uma caminhada pelo novo circuito urbano de marcha da vila, mas durante a semana foram disponibilizadas bicicletas à população e esta quinta-feira é o “Dia do Transporte Público”. Amanhã os alunos do 1º e 2º ano do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas local, em colaboração com a GNR, participam numa ação de sensibilização aos condutores da vila.