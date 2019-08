Construção do Foz Côa Story House vai avançar

O Tribunal de Contas deu “luz verde” à construção do empreendimento Foz Côa Story House no centro histórico da cidade fozcoense. Da responsabilidade do município, o projeto representa um investimento de dois milhões de euros.

O objetivo é reabilitar a Casa dos Almeidas para criar um hotel rural de quatro estrelas, com dez quartos, restaurante e “wine bar”, e um centro interpretativo da história do concelho. O equipamento vai contar a história de Vila Nova de Foz Côa e dos seus produtos mais característicos, como o vinho, o azeite, o xisto e a amêndoa, através de conteúdos interativos. O projeto foi elaborado pelo gabinete de arquitetura de José David Silva, de Moimenta da Beira, e resultou de um concurso de ideias promovido para o efeito pelo município.

O investimento é cofinanciado em 972 mil euros pelo FEDER. A Câmara de Foz Côa obteve ainda um apoio de 400 mil euros do Turismo de Portugal, no âmbito do programa de Valorização Turística do Interior.

«Com a crescente procura dos turistas a Vila Nova de Foz Côa, uma cidade que tem dois patrimónios mundiais da humanidade, classificados pela Unesco, faz todo o sentido esta obra», afirma Gustavo Duarte, presidente da Câmara local, que acredita que as obras possam começar este mês. O prazo de construção do Foz Côa Story House é de 18 meses.