Pinhel: Slide Fest e Silent Party inauguram Festas da Cidade

O famoso “Slide Fest”, marcou este sábado o início das Festas da “Cidade Falcão”.

O mega escorrega aquático encontra-se instalado na zona do Estádio Municipal de Pinhel, onde esteve durante todo o fim de semana.

A noite de ontem ficou ainda marcada pela “Silent Party”, uma festa de música sem ruído, que tinha como proposta desfrutar do ambiente sonoro através de auscultadores. O evento decorreu no Largo Ministro Duarte Pacheco.

O programa das Festas da Cidade prolonga-se até dia 25 de agosto, com várias atividades agendadas, nomeadamente os jogos “Freguesias Sem Fronteiras”, o projeto “O.P.(us) – Ópera no Património” e a Taça Internacional de Drift.

Para o dia 25, Dia da Cidade, ficam reservadas a sessão solene e a inauguração do Parque Urbano.

Veja as fotos do primeiro dia abaixo:

Fotos: Câmara Municipal de Pinhel