Côa Summer Fest nomeado para prémio ibérico

O festival Côa Summer Fest, que se realiza em Vila Nova de Foz Côa, está nomeado para os Iberian Festival Awards (Prémios dos Festivais Ibéricos), cujos vencedores serão conhecidos em março.

O evento é organizado em agosto pela Associação Juvenil Gustavo Filipe, pelo município de Vila Nova de Foz Côa e pela Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda e conta já com nove edições. Este ano estão selecionadas dezenas de festivais portugueses distribuídos por 24 categorias. Serão atribuídos prémios, entre outros, ao Melhor Grande Festival, Melhor Festival de Médio Formato, Melhor Festival de Pequeno Formato, Melhor Novo Festival, Melhor Cartaz, Contribuição para a Sustentabilidade, Melhor Uso da Tecnologia e Melhor Festividade. Promovidos pela Associação Portuguesa de Festivais de Música, os Iberian Festival Awards destinam-se a distinguir os melhores festivais que se realizam em Portugal e Espanha. A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 14 de março de 2020, em Lisboa, no âmbito do Talkfest – Internacional Music Festivals Forum.