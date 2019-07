“Spin-off” da UBI UpHill chega a Espanha e Holanda

A UpHill, “spin-off” da Universidade da Beira Interior (UBI), está a dar os primeiros passos na internacionalização ao comercializar os seus produtos em Espanha e na Holanda.

A empresa fundada por Duarte Sequeira e Luís Patrão, diplomados em Medicina pela UBI, e Eduardo Freire Rodrigues, diplomado na mesma área, mas pela Universidade Nova de Lisboa, desenvolvem software de apoio à decisão clínica e formação dos profissionais de saúde. A tecnologia teve início na dissertação de mestrado de um dos fundadores.

Atualmente, a UpHill tem 80 por cento dos seus produtos em unidades de saúde privadas nacionais, entre os quais cerca de quatro dezenas de clínicas e hospitais do grupo Luz Saúde e da CUF, tendo também ligação a hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A UpHill desenvolve software para análise da qualidade e treino avançado para hospitais, permitindo às unidades de saúde melhorar a gestão da qualidade. Em paralelo, através da formação continuada, ajuda os médicos a tomar decisões mais eficazes para cada caso clínico, com vista a obter melhores resultados e maior segurança para o paciente.

Fez parte do primeiro grupo de empresas a instalar-se no UBImedical, incubadora criada pela UBI para apoiar projetos empresariais da área da saúde. A Uphill contou também com o apoio da Faculdade de Ciências da Saúde da UBI. Fundada há cerca de quatro anos, foi reconhecida em 2016 com o Prémio Jovem Empreendedor, atribuído pela ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários (na foto).