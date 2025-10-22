Vilar Maior organiza “VilaWildTrail” no domingo

Realiza-se no próximo domingo, em Vilar Maior, o “VilaWildTrail”, promovido pela Associação Muralhas de Vilar Maior, que integra o circuito “5 Quinas-6 Trails-1 Desafio”, criado pelo município de Sabugal.

A prova vai desafiar os participantes a explorarem os trilhos selvagens, as paisagens e o património natural e cultural da freguesia. Há três distâncias à escolha: trail longo (24 quilómetros), trail curto (14 quilómetros) e um mini trail/caminhada de 9 quilómetros. As inscrições terminaram esta terça-feira, mas a expetativa da organização é de, aproximadamente, 200 participantes, que poderão contar, caso seja necessário, com o apoio de uma equipa da Cruz Vermelha e de um fisioterapeuta. Haverá também uma equipa multidisciplinar para acompanhar as crianças que eventualmente se desloquem com os participantes. No final será servido um almoço convívio para todos. A prova conta com o apoio da Rewilding Portugal e do município do Sabugal.