Sp. Covilhã sofre terceira derrota da época

O Feirense infligiu na sexta-feira a terceira derrota da temporada ao Sp. Covilhã, em jogo da 11ª jornada da IIª Liga. Os fogaceiros vieram ao Santos Pinto ganhar por 2-1 e “atiraram” os locais para o quinto lugar do campeonato. Os serranos não ganham há quatro jornadas.

A primeira ocasião real de perigo resultou no golo do Covilhã aos 26’. Bonani recebeu a bola de Kukula e fez um passe de rutura para Adriano Castanheira, que, à entrada da área, em zona frontal, atirou rasteiro para o fundo das redes. Volvidos dois minutos, Feliz, de livre, ripostou, mas Carlos Henriques afastou a bola com a ponta dos dedos, junto ao poste. No entanto, o golo do empate acabou por surgir aos 30’, num lance em que Feliz assistiu na direita Fábio Espinho, que rematou cruzado para a baliza contrária. Antes do intervalo, os locais dispuseram de três oportunidades para marcar, só que o livre cobrado por Gilberto saiu a rasar a barra e depois Kukula viu Ícaro impedir-lhe o golo. Já o remate de Adriano, de longe, em zona frontal, obrigou à defesa de Caio.

No segundo tempo, os covilhanenses continuaram a pressionar o último reduto do Feirense, agora treinado pelo ex-técnico do Covilhã Filó, mas sem consequência. Aos 61’, Kukula, servido por Daniel Martins, de livre, acertou no poste direito da baliza dos visitantes, quando o guardião Caio já estava batido. Como quem não marca sofre, a formação de Santa Maria da Feira consumou a reviravolta aos 82’ num livre na esquerda. Vítor Silva, em campo há 12 minutos, bateu Carlos Henriques, que ainda tocou na bola, mas acabou por a deixar escapar para dentro da baliza. Os comandados de Ricardo Soares jogam este domingo na Póvoa com o Varzim, sexto classificado.