João Fonseca vence na Arrábida e recupera liderança do campeonato

O covilhanense João Fonseca regressou ao lugar mais alto do pódio, no domingo, ao vencer a Rampa PêQuêPê, na Serra da Arrábida, e recuperou a liderança do Campeonato de Portugal de Montanha quando falta uma prova para o final.

O piloto do protótipo SilverCar EF10 conseguiu a sexta vitória em sete possíveis esta época, deixando escapar a Rampa Porca de Murça devido a um problema mecânico. «Não foi uma vitória fácil porque tivemos forte oposição de José Correia e Hélder Silva, além disso estávamos com um rapport de caixa errado, que só mudámos no domingo. Felizmente consegui fazer duas boas subidas e garantir uma vitória muito importante para o nosso campeonato», declarou João Fonseca no final da jornada, em Setúbal. Apesar destes resultados, o covilhanense continua a defrontar-se com a falta de apoios: «Tenho de destacar os patrocinadores que estão comigo e as pessoas que me ajudaram a estar presente na Arrábida. Não foi fácil, mas agora espero poder correr em Boticas para conquistarmos um título para o qual trabalhámos tanto», acrescentou. A oitava e última prova do Campeonato será disputada no asfalto de Boticas, a 28 e 29 de setembro.