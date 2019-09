Ordem dos Contabilistas Certificados já tem representação permanente na Guarda

Foi hoje inaugurado, na Rua Dr Martins das Neves (Castelos Velhos) a representação permanente da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) da Guarda.

A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Carlos Chaves Monteiro, e da Bastonária da OCC, Paula Franco. A responsável máxima desta Ordem salientou o papel dos contabilistas na cidade e economia local, e apelou à participação no próximo congresso da profissão, que irá realizar-se em Lisboa, entre 19 e 21 de setembro.

