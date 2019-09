Futsal: Sameiro vence Taça Beira Alta

O GD Sameiro é o primeiro vencedor da Taça Beira Alta em futsal, um troféu criado pelas Associações de Futebol da Guarda e Viseu e disputado pelos respetivos campeões distritais. O jogo teve lugar no pavilhão municipal da Mêda.

Numa partida bem disputada, a formação do concelho de Manteigas derrotou o São Martinho de Mouros no desempate por grandes penalidades, após a igualdade a quatro golos registada no final do tempo regulamentar. Os serranos foram mais eficazes e marcaram dois penáltis, contra um dos viseenses, e conquistaram a primeira edição da Taça Beira Alta, que será disputada, todos os anos, de forma alternada no distrito da Guarda e de Viseu.