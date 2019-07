Guarda Racing Days no fim de semana

Organizado pelo Clube Escape Livre e pelo município, o Guarda Racing Days decorre este fim de semana na encosta junto ao Hotel Vanguarda, na cidade mais alta.

Os pilotos terão pela frente um traçado de 1,5 quilómetros e provas de velocidade nas categorias rali, todo-o-terreno, “off road” e SSV. No primeiro dia haverá duas sessões de treinos livres, enquanto no domingo serão as corridas e uma finalíssima para apurar o grande vencedor da competição. Está confirmada a presença de pilotos de renome nacional, como Armindo Araújo, Rui Sousa, Santinho Mendes, Fernando Peres e Pedro de Mello Breyner. Alinham ainda Pedro Matos Chaves, Francisco Carvalho, Pinto dos Santos, Mário Mendes, Hugo Lopes, João Novo, Alexandre Borges, Mauro Reis, Mário Franco, entre outros.