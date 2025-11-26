Com oito vitórias em oito jogos, a equipa comandada por Rui Ferreira vem mostrando uma superioridade incontestável. Continua a apresentar a melhor defesa, com apenas um golo sofrido, e um dos ataques mais eficazes da competição. Na 8ª jornada, Figueirense e Sabugal empataram 0-0, com a equipa da casa a chegar aos 19 pontos, mas a ver a distância para o primeiro classificado aumentar para cinco. Já o Fornos de Algodres conseguiu a goleada da jornada, derrotando por 5-0 o Vilar Formoso. Meda e Aguiar da Beira empataram a uma bola, o Celoricense venceu em casa o Vila Cortês (na foto) por 2-1, o São Romão foi derrotado em casa por 1-3 pelo Trancoso e o Foz Côa foi vencer a Vila Franca das Naves por 2-1.
O Guarda FC comanda a classificação com 24 pontos, segue-se o Figueirense com 19, Vilanovenses e Aguiar da Beira com 14 pontos, Fornos de Algodres (-1jogo), Trancoso (-1 jogo) e Celoricense têm 13 pontos. Na cauda da tabela estão Vilar Formoso e Meda com 4 pontos e o “lanterna vermelha” é o Vila Franca das Naves com apenas 2 pontos, sendo a única equipa que ainda não conheceu o sabor da vitória.
Para o próximo domingo está agendada a 9ª jornada com as partidas: Vila Cortês-Figueirense, Trancoso-Sabugal, Vilar Formoso-Celoricense, Aguiar da Beira-Fornos de Algodres, Vilanovenses-Vila Franca das Naves, Foz Côa-Mêda e São Romão-Guarda FC.
Na 2ª Liga Distrital há três equipas no comando da classificação, após a 6ª jornada. Pinhelenses, Manteigas e Gonçalense têm 14 pontos, fruto de quatro vitórias e dois empates. No passado domingo o Pinhelenses goleou o Casal de Cinza por 4-0, O Gonçalense, também a jogar em casa, ganhou ao Seia por 1-0, o Gouveia S23 também bateu o Paços da Serra por 3-1, enquanto o Manteigas foi vencer por 2-1 a Freixo de Numão. Manteigas-Gouveia S23, Casal de Cinza-Freixo de Numão, Seia-Pinhel e paços da Serra-Gonçalo são as partidas da 7ª jornada.
Guarda FC cada vez mais líder na 1ª Liga Distrital
Ao bater o competitivo Vilanovenses por 1-0 no Estádio Municipal da Guarda, com mais um golo de Jovane Camará, que concretiza há cinco partidas consecutivas, o Guarda FC continua imparável na liderança da 1ª Liga Distrital.
Com oito vitórias em oito jogos, a equipa comandada por Rui Ferreira vem mostrando uma superioridade incontestável. Continua a apresentar a melhor defesa, com apenas um golo sofrido, e um dos ataques mais eficazes da competição. Na 8ª jornada, Figueirense e Sabugal empataram 0-0, com a equipa da casa a chegar aos 19 pontos, mas a ver a distância para o primeiro classificado aumentar para cinco. Já o Fornos de Algodres conseguiu a goleada da jornada, derrotando por 5-0 o Vilar Formoso. Meda e Aguiar da Beira empataram a uma bola, o Celoricense venceu em casa o Vila Cortês (na foto) por 2-1, o São Romão foi derrotado em casa por 1-3 pelo Trancoso e o Foz Côa foi vencer a Vila Franca das Naves por 2-1.
