Prémio Vergílio Ferreira com candidaturas abertas

Está aberto o período de candidaturas ao Prémio Literário Vergílio Ferreira 2020, que se estende até 31 de dezembro. Nesta edição será distinguida uma obra original na categoria de ensaio literário.

O vencedor, que além do reconhecimento terá acesso a um prémio monetário de cinco mil euros, será revelado a 1 de março do próximo ano. A obra distinguida será também editada em primeira edição (sem custos de direitos de autor) pela autarquia, de Gouveia, até um limite de três mil euros. Instituído em 1997 por esta Câmara Municipal, o galardão distingue as categorias de romance (inédito), ensaio literário e, desde 2002, a categoria não literária de estudos locais de património, história e cultura do concelho de Gouveia. O prémio pretende homenagear o escritor Vergílio Ferreira (1916-1996), natural da localidade de Melo, naquele município, bem como incentivar a produção literária, contribuindo desta forma para a defesa e enriquecimento da língua portuguesa. O regulamento do galardão está disponível na página oficial da autarquia.