127 mil euros para requalificar pavilhão gimnodesportivo de Manteigas

A Câmara de Manteigas está a requalificar o pavilhão gimnodesportivo local, num investimento de 127 mil euros.

Segundo a autarquia, as obras já decorrem e deverão estar concluídas em outubro. A empreitada foi adjudicada em julho à empresa VectorPlano, Lda. e destina-se a «qualificar as condições de utilização» de um equipamento desportivo considerado «relevante para o concelho» serrano. Está prevista a duplicação dos balneários existentes, a ampliação das áreas destinadas à mesa de jogo e aos bancos de suplentes, a criação de novo acesso (em varandim) nos balneários do piso superior, a separação com vedação transparente das bancadas do recinto de jogo, a colocação de cadeiras individuais para os espetadores e a realização de trabalhos de conservação de rebocos e pinturas. «Trata-se da primeira grande intervenção de fundo neste corpo do edifício do Centro Cívico de Manteigas, desde o final da sua construção original, a meio da década de 80 do século passado», refere o município em comunicado.