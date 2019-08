Ouro e parta para vinhos da Quinta das Senhoras no maior concurso asiático

Os vinhos Quinta das Senhoras, produzidos em Marialva (Mêda), conquistaram esta sexta-feira uma medalha de ouro e outra de prata no maior concurso de vinhos do continente asiático, o Asia Wine Trophy, que decorreu em Daejeon, na Coreia do Sul.

O evento é organizado pela DWM-Deutsche Wein Marketing Gmbh, OIV-Organisation internationale de la Vigne et du Vin, VINOFED-The Reference Internacional Wine Competitions e a UIOE- Union Internacional of Oenologists, tendo contado com a participação de 4.386 vinhos de todo o mundo, provados por 130 juízes.

O produtor da Beira Interior obteve uma medalha de ouro com o Quinta das Senhoras DOC Tinto 2011 e outra de prata com o Quinta das Senhoras DOC Tinto 2013. A Quinta das Senhoras foi considerada uma das melhores marcas do mundo, na categoria de propriedade com mais de 20 hectares, no Golden Globe 2018 e entrou na Golden League 2018- The League of Wine Champions.