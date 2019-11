Paraguaii no “Sons à Sexta”

O melhor do novo pop nacional sobe ao palco d’A Moagem, no Fundão, uma sexta-feira por mês. Os Paraguaii é o grupo que se segue hoje (22h30) no ciclo “Sons à Sexta”.

A banda de Guimarães é formada por Giliano Boucinha (guitarra e voz), Igor Gonçalves (bateria) e Zé Pedro Correia (sintetizadores e baixo). O seu primeiro single “She” foi editado em dezembro de 2014. Em março do ano seguinte foi lançado o segundo single “Black Ships” que serviu como tema de apresentação do primeiro EP. Em 2016 foi apresentado o primeiro disco da banda, “Scope”, e em março de 2017 os Paraguaii editaram “Dream About The Things You Never Do”, o seu registo mais pop. Para este ano há um novo disco a caminho, cujo single “Wild Horse” é uma janela escancarada para o que aí vem.