Museu do Côa inaugura instalação de Cristina Rodrigues

A instalação/ exposição “Leap in Time”, da conceituada artista contemporânea Cristina Rodrigues, é inaugurada esta sexta-feira no Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, no âmbito do 27º aniversário da integração da arte rupestre do Vale do Côa na Lista de Sítios Património Mundial da UNESCO.

A mostra terá um núcleo no museu e outro no sítio da Canada do Inferno com o objetivo de celebrar a singularidade deste legado milenar. A arte do Côa foi classificada como Monumento Nacional em 1997 e, no ano seguinte, como Património Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês). Como uma imensa galeria ao ar livre, o Parque Arqueológico do Vale do Côa ocupa 20 mil hectares de terreno que estão distribuídos pelos concelhos Vila Nova de Foz Côa, Mêda, Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo, a que se junta o concelho de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, com manifestações de arte rupestre.

As comemorações da efeméride iniciaram-se a 15 de novembro, com a inauguração das exposições de Ricardo Campos e Araújo Zilhão.