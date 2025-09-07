João Morgado apresenta “Cemitério de Pardais” na Faculdade de Ciências da Saúde da UBI

O escritor João Morgado, recentemente distinguido com o Prémio Literário Santos Stockler, apresenta esta segunda-feira,pelas 18h00, no Grande Auditório da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, o romance “Cemitério de Pardais”. O convite partiu do Professor Jorge Luiz dos Santos, no âmbito da Unidade Científica de Ética Médica e Bioética da UBI, numa sessão aberta ao público. Segundo o Júri do Prémio Literário Santos Stockler, o “Cemitério de Pardais” «uma obra de rara intensidade emocional, centrada nas últimas 24 horas de vida de um homem de 88 anos, praticamente cego, mergulhado na solidão e na memória. O romance conduz o leitor por um monólogo interior sobre a perda, o amor, o remorso e a busca por redenção no fim da vida (…) Partindo das últimas 24 horas da vida do narrador-protagonista, o romance relata o processo de constituição e evolução de uma família, tragicamente abalada, tendo como pano de fundo o Portugal e a Espanha de antes e pós-democracia».

O autor sublinha tratar-se de «uma obra de ficção, mas com ecos de realidade» e que «qualquer semelhança com pessoas reais e com a Covilhã, pode não ser pura coincidência», refere João Morgado.

“Cemitério de Pardais” tem conquistado leitores e crítica pela forma com que aborda temas universais como a velhice, a solidão, a relação com o divino, constituindo-se como um convite à reflexão sobre a vida, a família e os laços humanos.