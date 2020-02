Eduardo Lourenço explicado a alunos do secundário na BMEL

António Pedro Pita está na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda, para falar sobre o tema “Pensar a Filosofia hoje, com Eduardo Lourenço”.

As sessões começaram ontem e regressam esta quinta-feira tendo como destinatários os alunos do ensino secundário da cidade e acontecem no âmbito do projeto “A Terra da Escrita”, que divulga autores locais como Helga Moreira, Ladislau Patrício e Eduardo Lourenço. O professor da Universidade de Coimbra falará sobre o prestigiado escritor e ensaísta natural de São Pedro do Rio Seco (Almeida) e sobre a importância da leitura em geral.