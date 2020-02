“Beira Interior Gourmet”: o concurso de restaurantes promovido pela CVRBI

Avaliar a oferta gastronómica dos restaurantes da região de forma a promover a Beira Interior e os vinhos aqui produzidos. Este é o mote do “Beira Interior Gourmet”, o primeiro concurso promovido pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) com o intuito de distinguir os melhores restaurantes da região.

O grande objetivo da competição, que decorre de 14 março a 16 de abril, é a promoção dos vinhos «e o seu “casamento” com as várias gastronomias», de acordo com a organização. «Já há muito tempo que tínhamos pensado que existe uma lacuna entre a ligação dos vinhos da região e a nossa gastronomia», explicou Rodolfo Queirós, Presidente da CVRBI durante a sessão de apresentação.

As inscrições estão abertas a «todos os restaurantes do distrito de Castelo Branco e aos restaurantes dos municípios de Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal e Trancoso», desde que estes se integrem numa das três categorias de avaliação: “Cozinha regional/tradicional”, “Cozinha criativa” e “Cozinha europeia e do mundo”.

O concurso será baseado na avaliação de um júri especializado – presidido por Fernando Melo, crítico de vinhos e comida – que, em data e hora a definir, irá avaliar um menu completo preparado por cada restaurante participante. Os vinhos da Beira Interior serão um importante critério de avaliação, além da «harmonização» do mesmo com a comida preparada.

