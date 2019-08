Cursos de Verão no Museu da Guarda

O Museu da Guarda está a organizar cinco cursos de Verão em arqueologia, fotografia, xilogravura, desenho anatómico e geologia.

As ações começaram na quinta-feira e decorrem até dia 23, sendo ministradas por técnicos superiores das especialidades em formação, sob coordenação científica de João Mendes Rosa, diretor do Museu. São disponibilizados cursos de Introdução à Arqueologia (de 19 a 23, formadores João Mendes Rosa e Tiago Ramos), de Introdução à Xilogravura (sábado e domingo, por Rute Campanha) e de Geologia (quarta-feira, por Elsa Salzedas). A formação dedicada à fotografia e cianotipia decorreu no início da semana sob a orientação de Luís Branco, enquanto Daniel Gamelas dirigiu o curso de desenho anatómico na passada quinta e sexta-feira. As atividades destinam-se a todos os interessados, desde que maiores de 12 anos. Os cursos são gratuitos, mas podem ser aplicadas taxas simbólicas de inscrição consoante as despesas na aquisição de materiais e utensílios de cada curso, adianta a autarquia, que gere o museu, onde estão a ter lugar os diversos cursos. A sua duração varia entre as seis e as 36 horas. As inscrições podem ser feitas diretamente no Museu da Guarda.