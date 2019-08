Museu do Sabugal recolhe fotografias antigas para exposição

O Museu Municipal do Sabugal está a proceder à recolha de fotografias antigas junto dos habitantes do concelho para incluir na exposição fotográfica “De Sol a Sol”, que pretende inaugurar este mês.

Segundo o museu, a exposição resultará da recolha fotográfica de imagens relacionadas com os trabalhos agrícolas e outros ofícios tradicionais de outrora. O objetivo da mostra é «apresentar uma panorâmica o mais alargada possível e que seja testemunho de vida» dos antepassados do concelho raiano.