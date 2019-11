Congresso debate cultura para o século XXI na UBI

“Que cultura(s) para o século XXI?” é a pergunta a que vários especialistas internacionais vão procurar responder até sexta-feira na Universidade da Beira Interior durante o Vº Congresso Internacional sobre Culturas.

O encontro começou esta quarta-feira e conta com a participação de personalidades como Guilherme d’Oliveira Martins (antigo ministro e que está ligado a entidades como o Centro Nacional de Cultura), Onésimo Teotónio Almeida (Universidade de Brown), Moisés de Lemos Martins (catedrático da Universidade do Minho) e o reitor da UBI, António Fidalgo. Entre as duas dezenas de oradores convidados há docentes e investigadores do Brasil, Moçambique e Portugal. A decorrer na Biblioteca Central e na Faculdade de Letras, o congresso tem como objetivo identificar «os desafios para a cultura neste século ainda madrugador» e como ela se cruza com questões fundamentais da atualidade: a comunicação; a arte e as expressões artísticas; moda e estilos de vida; género e sexualidades; universidades e conhecimento; democracia e cidadania; ambiente; redes digitais; gestão de cultural, entre outros temas, de acordo com a organização.

O evento é promovido pela UBI, em parceria com a Universidade do Minho e as instituições brasileiras UFBA – Universidade Federal da Bahia e UFRB – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.