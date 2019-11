Seminário “Prisão Participada” no TMG

“A Gestão e Intervenção em Meio Prisional/ Contributos para Reinserção Social” é o tema da terceira edição do seminário “Prisão Participada”, que acontece esta quinta e sexta-feira no Teatro Municipal da Guarda (TMG).

A sessão é organizada pelo Estabelecimento Prisional da Guarda, com a colaboração da autarquia, e vai debater «temáticas relevantes no contexto da reclusão e pós reclusão, numa perspetiva mais global, dedicando este ano particular atenção à reflexão em torno da importância da Gestão e da Intervenção Técnica como ponte para a reinserção social da população reclusa».