UBI investe mais de 300 mil euros em computadores e quadros interativos

Estão em fase de instalação os mais recentes computadores e quadros interativos adquiridos pela Universidade da Beira Interior (UBI), no âmbito do projeto UBImpulso, Green and Sustainable Growth in a Digital World.

O investimento ultrapassou os 313 mil euros, dos quais mais de 151 mil euros foram aplocados na compra de computadores e 162.414 em quadros interativos e sistemas de videoconferência. Os equipamentos vão ficar disponíveis para os estudantes ao longo do segundo semestre. Considerando as várias aquisições realizadas nos últimos anos no âmbito do projeto UBImpulso, a UBI passará a disponibilizar mais de uma centena e meia de quadros interativos totalmente conectados e distribuídos pelos diferentes espaços, contribuindo para a melhoria das condições de ensino e de aprendizagem oferecidas aos estudantes.

Quanto aos novos computadores, o atual investimento privilegia as bibliotecas, permitindo colocar à disposição dos estudantes meia centena de equipamentos distribuídos pela Biblioteca Central, Biblioteca da Faculdade de Ciências da Saúde e Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. A estes equipamentos juntam-se os computadores destinados à Sala de Estudo da FE, ao CFIUTE, ao Departamento de Informática, e a um conjunto de salas e auditórios utilizados na prática letiva por vários departamentos da UBI. O projeto UBImpulso, Green and Sustainable Growth in a Digital World conta com um financiamento superior a 5,2 milhões de euros, suportados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ao abrigo do mecanismo NextGenerationEU da União Europeia.

Desde o início do projeto, considerando a totalidade de aquisições adquiridos e o valor das intervenções realizadas em infraestruturas, a UBI já executou um valor superior a três milhões de euros.