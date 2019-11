Passadiços do Mondego arrancam na quarta-feira

A assinatura do auto de consignação e lançamento da primeira pedra dos Passadiços do Mondego é o ponto alto das comemorações dos 820 anos da Guarda, na próxima quarta-feira.

O ato que marca o arranque da «obra estruturante para a valorização do território numa lógica de desenvolvimento turístico e que representa um investimento de cerca de três milhões de euros», segundo o município, está marcado para as 12 horas, no paredão da Barragem do Caldeirão. O Dia da Cidade contempla ainda uma sessão solene que será presidida pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Ao longo do dia estão previstas várias inaugurações e a ligação da iluminação de Natal. À noite há um concerto dos The Gift no TMG. As comemorações arranca no domingo com a “Invernal” de BTT e o grande prémio de atletismo.