Luís Garra apresenta livro na BMEL

O livro “O Interior é Razão Abolição das portagens – uma história de luta com final feliz”, de Luís Garra, vai ser apresentado esta quinta-feira (17h30), na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda.

Livro pessoal e politicamente assumido em que o autor relata, de forma cronológica, a luta pela reposição das SCUT e pela eliminação das portagens nas A23, A24 e A25, com foco em Castelo Branco e Guarda. «Entre memórias, análises e documentos da Plataforma, identifica responsabilidades políticas e descreve uma mobilização que transformou indignação em ação coletiva. Um testemunho de unidade, persistência e compromisso cívico que culminou numa vitória do interior», adianta a BMEL.