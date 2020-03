Inscrição na Urgência de Obstetrícia muda hoje para a Urgência geral do Hospital da Guarda

A inscrição na Urgência de Obstetrícia do Hospital Sousa Martins, na Guarda, passa a ser feita na secretaria da Urgência Geral do Hospital Sousa Martins desde a 17 horas desta quarta-feira até às 9 horas de amanhã.

A alteração resulta da reestruturação de espaços e funcionamento dos serviços hospitalares na unidade guardense no âmbito do combate à pandemia do Covid-19. Estas mudanças durarão «enquanto se mantiver o período contingente que atravessamos», acrescenta a ULS da Guarda em comunicado.