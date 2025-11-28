Guardense Rui Costa na administração da Fundação Champalimaud

O guardense Rui Costa foi nomeado administrador não executivo da Fundação Champalimaud. O neurocientista é um dos mais prestigiados cientistas portugueses e presidente e CEO de uma das maiores instituições de ciência do mundo, o Allen Institute, em Seattle, nos Estados Unidos.

Rui Costa já foi investigador principal na Fundação Champalimaud e, posteriormente, diretor do Champalimaud Research. Com uma carreira dedicada à investigação em neurociências e uma sólida experiência em liderança científica, o guardense terá como missão «promover investigação de excelência, inovação clínica e impacto social nas áreas do cancro e das neurociências», adianta o semanário “Expresso”.

Rui Costa já reagiu a esta nomeação e, em comunicado, afirma que «é com enorme honra e sentido de responsabilidade» que abraça esta missão, realçando que a Fundação Champalimaud «é um exemplo de ambição científica e compromisso com a inovação», pelo que quer contribuir «para potenciar a descoberta científica, a translação clínica e a formação das próximas gerações de cientistas e clínicos».

Após estudos de doutoramento na UCLA/Universidade do Porto e trabalho de pós-doutoramento na Universidade de Duke, tornou-se chefe de secção nos National Institutes of Health. Em 2009, foi investigador do Programa de Neurociência Champalimaud, atuando como vice-diretor e, posteriormente, como codiretor da Champalimaud Research.

De 2017 a 2022 foi diretor-executivo do Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behavior Institute, na Columbia University, em Nova Iorque. Rui Costa recebeu várias distinções, tais como Comandante da Ordem de Sant’Iago da Espada, a Medalha Ariëns Kappers da Academia Real Holandesa de Artes e Ciências, e é membro eleito da Organização Europeia de Biologia Molecular e da Academia Nacional de Medicina.