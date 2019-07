Estudantes de Aeronáutica da UBI vencem concurso internacional de foguetes

A CheroAvias UBIanas, uma equipa de estudantes do mestrado integrado em Engenharia Aeronáutica da Universidade da Beira Interior, venceu o concurso internacional “Sloshing Rocket Workshop”, realizado na Universidade de Patras (Grécia) na primeira semana de julho.

Trata-se de uma competição organizada pela EUROAVIA – The European Association of Aerospace Students e pela Airbus, uma das maiores empresas mundiais do ramo da aeronáutica, em que participaram 232 alunos de diversas universidades europeias. As cerca de 50 equipas foram desafiadas a projetar, construir e pilotar um foguete reutilizável de baixo custo, que incorporava um depósito de água. O projeto vencedor foi realizado por Pedro Gouveia (team leader), Sérgio Brito, Guilherme Quaresma, Gonçalo Silva e Adriana Pinto, tendo sido destacados aspetos como o «design do projeto, enquanto forma de maximizar o alcance, o tempo de voo e a capacidade de carga útil», segundo um comunicado da UBI.