DGALB vai apoiar diocese da Guarda na gestão de arquivos

A Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) vai prestar apoio técnico na área da gestão de arquivos à diocese no âmbito de um protocolo de colaboração assinado na semana passada.

O acordo destina-se à «preservação, gestão, valorização e o acesso ao património arquivístico, produzido ou acumulado no sistema de arquivo da diocese da Guarda e que integra ou venha a integrar o Arquivo Diocesano». Para o bispo D. Manuel Felício, este o apoio permitirá tratar a documentação existente, para que «não esteja escondida» e seja disponibilizada «às pessoas e às instituições». Por sua vez, o diretor-geral da DGLAB, Silvestre Almeida Lacerda, valorizou o protocolo celebrado com a diocese porque vai permitir conhecer melhor o património arquivístico existente na instituição e para «ajudar a preservação da documentação que se encontra» à sua guarda.