Desfile solidário regressa à Afonso de Albuquerque na Guarda

O Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque (AEAAG), na Guarda, organiza esta hoje (20h15) um desfile solidário para apoiar a Loja Social da instituição e o projeto “Livro Multiformato”, do CRTIC Guarda.

Trata-se de duas iniciativas que têm por objetivo, respetivamente, «responder a necessidades básicas de famílias em maior vulnerabilidade e promover recursos educativos acessíveis e inclusivos para todos os alunos», adianta a organização, a cargo dos professores Luísa Fernandes, Alcina Monteiro e Paula Barata. O desfile, que se insere na tradição de projetos de cidadania e solidariedade desenvolvidos pela escola, pretende «“vestir” valores como a partilha, a empatia e a responsabilidade social, envolvendo alunos, professores, famílias e parceiros locais na construção de uma cidade mais justa e coesa». O público pode contribuir diretamente para o reforço da Loja Social AEAAG e para o desenvolvimento do projeto “Livro Multiformato”, um recurso pedagógico pensado para apoiar diferentes perfis de aprendizagem, um livro que terá Braille, LGP, Audiodescrição e Pictogramas.